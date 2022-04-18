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Австрія (315) газ (7804) росія (13650)

Австрія поки не може відмовитися від російського газу, – канцлер

австрия

Австрія зможе відмовитися від російського природного газу, ймовірно, за кілька років: країна на 80% залежить від російського газу, тому "це неможливо ні сьогодні, ні завтра".

Про це заявив канцлер Австрії Карл Нехаммер, передає enkorr.

"Це неможливо ні сьогодні, ні завтра", – саме так Нехаммер окреслив перспективи відмови Австрії від російського газу.

"Можливо, через кілька років", – додав канцлер.

Він зазначив, що Австрія на 80% залежить від імпорту газу із Росії.

Австрія, відповідно до декларації про незалежність країни, підписаної в 1955 році, військово-нейтральна країна.

Раніше повідомлялося, що Литва повністю відмовилась від російського газу.

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