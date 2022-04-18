Частина телеканалів Фірташа відновила власне мовлення

Частина телеканалів медіагрупи Inter Media Group – "НТН", "К1", "МЕГА", "Піксель" та "Enter-фільм" – відновлюють власний ефір з 18 квітня.

Як повідомляється на сайті медіагрупи, її основний телеканал медіагрупи ("Інтер") та два інші телеканали – Zoom та "К2" продовжать транслювати національний марафон новин.

"Влада закликає бізнес, якщо є можливість повертатися до своєї основної діяльності – піднімати економіку, забезпечувати робочі місця. Це важливо і для нашої країни, і для наших людей. Телеканали Inter Media Group також повертаються до роботи, щоб у цей непростий час підтримати своїх глядачів, допомогти своїм співробітникам", – зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, медіахолдинг Inter Media Group, належить Дмитру Фірташу, який з березня 2014 року перебуває в Австрії, де з допомогою місцевих судів намагається уникнути екстрадиції до США.