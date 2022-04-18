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Інтер (22) Фірташ (617) телебачення (401)

Частина телеканалів Фірташа відновила власне мовлення

интер

Частина телеканалів медіагрупи Inter Media Group – "НТН", "К1", "МЕГА", "Піксель" та "Enter-фільм" – відновлюють власний ефір з 18 квітня.

Як повідомляється на сайті медіагрупи, її основний телеканал медіагрупи ("Інтер") та два інші телеканали – Zoom та "К2" продовжать транслювати національний марафон новин.

"Влада закликає бізнес, якщо є можливість повертатися до своєї основної діяльності – піднімати економіку, забезпечувати робочі місця. Це важливо і для нашої країни, і для наших людей. Телеканали Inter Media Group також повертаються до роботи, щоб у цей непростий час підтримати своїх глядачів, допомогти своїм співробітникам", – зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, медіахолдинг Inter Media Group, належить Дмитру Фірташу, який з березня 2014 року перебуває в Австрії, де з допомогою місцевих судів намагається уникнути екстрадиції до США.

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Суки. Патріотичні телеканали Прямий, Експрессо та 5-й позакривали, а сепарьскі ніхто не трогає. Впевнений що вся справа у майбутніх виборах, от Шмаркля і домовився що будуть працювати на його рейтинг.
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18.04.2022 18:04 Відповісти
О, як тікаво! Вже Фірташ - друг України? Нічого ніхто не переплутав??? Ну-ну, шиїте чорними нитками по білому, не панове і не державники.
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18.04.2022 18:13 Відповісти
Для ЗеВлади Фірташ і Ахмєтов друзями й були.
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18.04.2022 18:29 Відповісти
А ви й правда думали, що дегенерати, які три роки намагались сфабрикувати діло на Пороха, будуть чесно вести передвиборчу програму? Та й нащо? Якщо ті, кого вони зневажливо називають "порохоботами", (до лави яких ваш нескорений неслуга причисляє і себе, до речі) за зелену гниль не проголосують, що б не трапилось, а зебільні виборці, що голосують шоб паржать, ніколи не проголосують за будь-якого адекватного патріота України?
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18.04.2022 19:09 Відповісти

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