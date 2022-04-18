Український monobank закриє рахунки клієнтів в Росії та Білорусі

Віртуальний банк monobank припиняє обслуговувати клієнтів в Росії, Білорусі та низці інших країн та окупованих територій.

Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"З сьогоднішнього дня ми припиняємо обслуговування клієнтів, які перебували до війни і досі не покинули наступних територій: Росія, Білорусь, Крим, ЛДНР, Північна Корея, Сирія, Еритрея", – написав Гороховський.

Він уточнив, що буде припинено обслуговування 11 251 особи.

"Рахунки цих людей будуть закриті. Їм рекомендовані картки платіжної системи "мир". Закликаю інші українські банки наслідувати наш приклад", – додав Гороховський.

Мобільний банк monobank у січні 2017 року заснували колишні топменеджери "Приватбанку" Роман Гороховський, Дмитро Дубілет та Михайло Рогальський. Він працює під ліцензією "Універсал Банку", який серед входить до групи "ТАС" бізнесмена Сергія Тігіпка.



Станом на кінець 2021 року кількість клієнтів monobank становила 5 млн осіб.