Німеччина скасувала дозволи для українських перевізників

Німеччина дозволила українським перевізникам здійснювати двосторонні та транзитні перевезення на бездозвільній основі до 30 червня.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Кабміну.

До цього часу Німеччина дозволяла вільні перевезення для українських операторів лише для транзиту.

Таким чином країна долучилася до 12 держав, які запровадили для України бездозвільний режим для транзитних і двосторонніх перевезень.

Раніше повідомлялося, що Австрія дозволила українським перевізникам здійснювати двосторонні та транзитні перевезення на бездозвільній основі до кінця воєнного стану.

До того Міністерство інфраструктури України спростило правила видачі дозволів на міжнародні автомобільні перевезення з огляду на закриття транзиту територією Білорусі та Росії, а також збільшення кількості вантажних перевезень вантажів автомобільним транспортом.