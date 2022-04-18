Кабмін вніс до переліку критичного імпорту низку транспортних послуг
Кабінет міністрів України вніс до переліку товарів критичного імпорту ряд транспортних послуг, пов'язаних із перевезенням вантажів.
Про це йдеться у постанові Кабміну №444.
Як повідомляється, до переліку критичного імпорту потрапили: вантажоперевезення дорожніми транспортними засобами та залізничним транспортом, послуги морського та каботажного вантажного транспорту.
Крім цього, до переліку введено послуги зі складування та зберігання; послуги, суміжні з наземним та водним перевезенням; послуги з транспортного оброблення вантажів, а також інші допоміжні послуги з транспортування.
Як повідомлялося, після початку військової агресії Росії 24 лютого уряд визначив перелік товарів критичного імпорту, для закупівлі якого Національний банк України дозволяє купувати валюту. З того часу Кабмін понад 10 разів вносив зміни до цього списку.
Раніше повідомлялося що Кабінет міністрів ввів 62 нові позиції до переліку товарів критичного імпорту, виключивши при цьому десять позицій.
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