Український стартап Reface запустив застосунок для створення проукраїнських мемів

Український AI-стартап Reface запустив безкоштовний застосунок "Мемомет", який дозволяє створювати проукраїнські меми та смішні колажі.

За допомогою нейромереж користувачі можуть вирізати об’єкт, людину чи голову із будь-якого зображення і перетворити їх на мем, пише ain.ua.

Також в застосунку є готові шаблони і об’єкти, до яких постійно додаватимуть нові.

На думку розробників, меми рятують від тривожності. Це в команді стартапу помітили ще під час пандемії коронавірусу, коли користувачі Reface знімали стрес з допомогою розважального контенту.

"Війна ж в Україні показала не тільки те, яка сильна наша армія і народне єднання, але і те, що гумор – частина українського культурного коду, який ми пишемо просто зараз. Напевно, це перша війна у світі з такою кількістю мемів і цілющих жартів", – коментує СЕО стартапу Дмитро Швець.

Серед стандартних об’єктів у застосунку будуть як позитивні персонажі (Зеленський, Арестович, Кім), так і негативні (Путін, Лавров, Шойгу). Також будуть додані уже легендарні атрибути цієї війни – джавеліни, трактори, корабель, а також локалізовані бекграунди для мемів – дорожні знаки, довгий стіл Путіна, автобусна зупинка у Чорнобаївці.