БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
1400 відвідувачів онлайн
Новини
951 1
газ (7804) Газпром (2526) кремль (73) Пєсков (46) рубль (329)

Кремль засекретив інформацію про країни, що погодилися платити за російський газ в рублях

газпром,нафтогаз,зеркаль

Інформація про те, скільки країн погодилися чи відмовилися від оплати за російський газ у рублях, навряд чи підлягає оприлюдненню.

Про це на брифінгу заявив речник російського президента Дмітрій Пєсков, повідомляє Інтерфакс.

Його запитали, як триває процес переходу оплати постачання російського газу на рублі і скільки країн вже на це погодилися.

"Така інформація навряд чи підлягає публікації. Займаються цим наші профільні відомства та профільний віце-прем'єр Новак, він про це лише наприкінці минулого тижня розповідав і, звичайно, насамперед "Газпром" зі своїми візаві, з покупцями", – сказав Пєсков.

"Вже говорилося, що оплата буде десь у травні місяці за ті поставки, які почалися після набуття чинності указом президента. Тому поки що якийсь час є", – додав він.

Як повідомлялося, раніше Єврокомісія представила країнам-учасницям аналіз вимоги російського президента Владіміра Путіна про оплату газу з Росії у рублях та попередила, що його виконання порушить антиросійські санкції.

Наразі відомо лише, що Вірменія почала платити за постачання російського газу в рублях. Однак покупцем газу в цій країні є місцева компанія "Газпром Вірменія", яка належить російському "Газпрому".

Автор: 
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Скорее всего Молдова, Сербия и мадярщина.
показати весь коментар
18.04.2022 17:56 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 