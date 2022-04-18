Кремль засекретив інформацію про країни, що погодилися платити за російський газ в рублях

Інформація про те, скільки країн погодилися чи відмовилися від оплати за російський газ у рублях, навряд чи підлягає оприлюдненню.

Про це на брифінгу заявив речник російського президента Дмітрій Пєсков, повідомляє Інтерфакс.

Його запитали, як триває процес переходу оплати постачання російського газу на рублі і скільки країн вже на це погодилися.

"Така інформація навряд чи підлягає публікації. Займаються цим наші профільні відомства та профільний віце-прем'єр Новак, він про це лише наприкінці минулого тижня розповідав і, звичайно, насамперед "Газпром" зі своїми візаві, з покупцями", – сказав Пєсков.

"Вже говорилося, що оплата буде десь у травні місяці за ті поставки, які почалися після набуття чинності указом президента. Тому поки що якийсь час є", – додав він.

Як повідомлялося, раніше Єврокомісія представила країнам-учасницям аналіз вимоги російського президента Владіміра Путіна про оплату газу з Росії у рублях та попередила, що його виконання порушить антиросійські санкції.

Наразі відомо лише, що Вірменія почала платити за постачання російського газу в рублях. Однак покупцем газу в цій країні є місцева компанія "Газпром Вірменія", яка належить російському "Газпрому".