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свято (75) робота (813) вихідний (33)

Додаткових вихідних на свята не буде через воєнний стан, – Держпраці

день,календарь,выходной

Цьогоріч навесні українці не матимуть додаткових вихідних через воєнний стан.

Про це повідомляє Державна служба України з питань праці.

Загалом статтею 73 Кодексу законів про працю України встановлено 9 святкових днів (зокрема 1 травня – День праці, 9 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні). Також в Україні встановлено 4 неробочі дні – релігійні свята, в які люди не працюють (7 січня і 25 грудня – Різдво Христове, а також Великдень та Трійця).

Якщо свято збігається з вихідним днем, то вихідний переносять на наступний після нього.

Тож навесні 2022 року мали б бути вихідними днями понеділки 25 квітня (перенесення вихідного з 24 квітня – Великдень), 2 травня (перенесення вихідного з 1 травня – День праці) та 9 травня (святковий день).

"Однак статтею 6 Закону України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" встановлено інші правила на період воєнного стану, а саме призупинено дію статті 73 КЗпП щодо визначення святкових і неробочих днів", – зазначили в Держслужбі.

Тому 25 квітня, 2 травня та 9 травня є звичайними робочими днями, робота в які оплачується у звичайному порядку.

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Військовий стан до 25.04. Дочекайтеся Указу Президента Про продовження військового стану на території України і вже потім коментуйте втрату чинності дії статті 73 КЗпП України. Бо закон про організацію трудових відносин діє на час воєнного стану.
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19.04.2022 08:46 Відповісти
А ти,кацапчик,гадаєш,що в нас все скінчиться до 24 квітня? Поки існує кацапстан,в Україні буде воєнний стан.
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19.04.2022 13:47 Відповісти

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