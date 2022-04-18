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"Укрзалізниця" припинила перевезення гуманітарки у вигляді продуктів харчування

укрзализныця

"Укрзалізниця" з 14 квітня припинила прийом до відправлення як гуманітарну допомогу їжі та засобів гігієни.

Водночас ліки, захисне спорядження та спеціальне обладнання все ще приймаються як гуманітарні вантажі, повідомляє пресслужба залізничної компанії.

В цілому, "Укрзалізниця" перевезла 2533 вантажні вагони та майже 9 тис. тонн гуманітарної допомоги у пасажирських поїздах до різних міст України. А з поновленням залізничного сполучення з Черніговом з 16 квітня гуманітарна допомога буде до цього міста доправлятися й залізницею.

Нагадаємо, що гуманітарну допомогу можна відправити зі Львова, Києва, Харкова, Одеси та Дніпра поштовими вагонами. Оформити таке відправлення можна у відділеннях "Укрпошти".

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