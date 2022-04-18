Росіянам загрожує зростання цін на хліб через втрату європейського обладнання, – росЗМІ

До 90% усіх пекарень у Росії працює на європейському устаткуванні, заборона на його постачання увійшла у п’ятий пакет санкцій ЄС проти РФ.

Як пише російський "Комерсант", запасів комплектуючих та витратних матеріалів для обладнання в Росії у великих виробників вистачить на кілька місяців, надалі можливі перебої у роботі виробничих ліній.

За даними російської Національної спілки хлібопекарів, залежність хлібопекарських виробництв у великих російських містах від імпортного обладнання, що насамперед завозиться з країн ЄС, досягає 80-90%, у регіонах – 50-70%. Але зараз гостро стоїть питання з наявністю витратних матеріалів до обладнання, запасів яких великим компаніям вистачить на кілька місяців.

Зокрема, практично неможливо буде замінити різну електроніку та датчики до обладнання.

У російському Союзі пекарів і кондитерів сподіваються, що завезти комплектуючі вдасться завдяки паралельному імпорту, який влада РФ легалізувала у відповідь на санкції. Але це призведе до зростання витрат, які виробники закладуть у вартість кінцевої продукції, вважає експерт.

За даними видання, висока залежність від європейського обладнання у рітейлерів та операторів громадського харчування, що розвивають свої міні-пекарні. У X5 Group, у якої тільки в мережі "Пятерочка" діє 5,2 тис. міні-пекарень, заявили, що вже знайшли нових постачальників печей у Китаї. Наразі також йде пошук контрагентів у Туреччині та Росії, включаючи продавців витратних матеріалів та комплектуючих до обладнання.