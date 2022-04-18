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біженці (628) ООН (351)

Майже 5 мільйонів людей виїхало із України від початку вторгнення Росії, – ООН

кордон

Майже 5 млн людей виїхали з України до сусідніх країн із початку російської військової агресії в країні.

Про це свідчать дані Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

Так, станом на 17 квітня Україну залишило 4,93 млн людей.

Зазначається, що найбільше українських біженців виїхало до Польщі – 2,78 мільйона. Ще майже 744 тисячі виїхали до Румунії. Понад 461 тисяча українців дісталася Угорщини, майже 424 тисячі – Молдови. До Словаччини виїхало 337,3 тисячі людей.

Водночас до Росії та Білорусі виїхало 522,4 тисячі та 23,4 тисячі українців відповідно.

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