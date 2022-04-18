Paramount припиняє мовлення своїх телеканалів в РФ

Американська компанія Paramount припинить мовлення своїх телеканалів у Росії 20 квітня.

Відповідні повідомлення вже почали отримувати оператори, повідомляє vc.ru.

Зазначається, що про зупинення діяльності в Росії Paramount повідомляла ще в середині березня. Тепер стала відомою точна дата, коли компанія припинить мовлення своїх каналів у країні.



До складу Paramount входять розважальні та сімейні канали на кшталт Nickelodeon, Nick Jr., NickToons, Paramount Comedy, а також музичні, зокрема MTV Russia та MTV Live HD.

Раніше про аналогічне рішення оголосила компанія Discovery.