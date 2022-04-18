Українців випускатимуть з країни без закордонного паспорта лише у виняткових випадках, – речник ДПСУ (оновлено)

Для перетину державного кордону громадяни України повинні мати закордонний паспорт, цей документ також допоможе їм легалізуватися в країнах Європи.

Про це речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко заявив у коментарі УП.

"Хочу наголосити, що перетин кордону відбувається згідно з постановою уряду №57, де в тому числі зазначено перелік документів, за якими можна перетинати державний кордон, і додам що такого паспортного документу, як внутрішній паспорт не передбачено", – наголосив Демченко.

Він визнав, що певний час українців через кордон пропускали і з внутрішнім паспортом, однак зараз такі випадки можуть мати лише виключний характер.

"У перші тижні на кордоні спостерігалася гуманітарна катастрофа, коли тисячі людей штурмували кордон, сервісні центри не працювали, люди не мали змоги оформити належні документи, тоді приймалося рішення щодо пропуску громадян або за внутрішніми документами, або іншими документами, за якими можна було ідентифікувати особу. На даний момент такої авральної ситуації немає, тому людям варто дотримуватися визначеного порядку", – додав Демченко.

Він уточнив, що стосовно осіб, які їдуть з регіонів, де ведуться бойові дії, прикордонники можуть приймати окреме рішення, якщо такі люди не мають закордонного паспорту. Однак наголосив, що це завжди – винятки, рішення щодо яких ухвалюються, залежно від ситуації.

Раніше у пресслужбі "Укрзалізниці" повідомили, що працівники Державної прикордонної служби України припинили випускати українців за кордон без закордонного паспорта.

"Оскільки "Укрзалізниця" не отримувала від ДПСУ попереджень про зміни у правилах перетину кордону громадянами України, очікуємо від колег більш чітких пояснень щодо недопуску біженців без закордонних паспортів… Сьогодні вже зафіксовані випадки висадки пасажирів на кордоні. Вважаємо це неприпустимим без прозорого інформування пасажирів і перевізника заздалегідь", – наголошується у повідомленні.

В компанії уточнили, що винятки є можливими на розсуд прикордонників за умови наявності інших документів, що посвідчують особу, та наявності бойових дій у регіоні, з якого прямує пасажир.