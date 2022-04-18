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Держприкордонслужба (599) закордонний паспорт (79) паспорт (226)

Українців випускатимуть з країни без закордонного паспорта лише у виняткових випадках, – речник ДПСУ (оновлено)

паспорт

Для перетину державного кордону громадяни України повинні мати закордонний паспорт, цей документ також допоможе їм легалізуватися в країнах Європи.

Про це речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко заявив у коментарі УП.

"Хочу наголосити, що перетин кордону відбувається згідно з постановою уряду №57, де в тому числі зазначено перелік документів, за якими можна перетинати державний кордон, і додам що такого паспортного документу, як внутрішній паспорт не передбачено", – наголосив Демченко.

Він визнав, що певний час українців через кордон пропускали і з внутрішнім паспортом, однак зараз такі випадки можуть мати лише виключний характер.

"У перші тижні на кордоні спостерігалася гуманітарна катастрофа, коли тисячі людей штурмували кордон, сервісні центри не працювали, люди не мали змоги оформити належні документи, тоді приймалося рішення щодо пропуску громадян або за внутрішніми документами, або іншими документами, за якими можна було ідентифікувати особу. На даний момент такої авральної ситуації немає, тому людям варто дотримуватися визначеного порядку", – додав Демченко.

Він уточнив, що стосовно осіб, які їдуть з регіонів, де ведуться бойові дії, прикордонники можуть приймати окреме рішення, якщо такі люди не мають закордонного паспорту. Однак наголосив, що це завжди – винятки, рішення щодо яких ухвалюються, залежно від ситуації.

Раніше у пресслужбі "Укрзалізниці" повідомили, що працівники Державної прикордонної служби України припинили випускати українців за кордон без закордонного паспорта.

"Оскільки "Укрзалізниця" не отримувала від ДПСУ попереджень про зміни у правилах перетину кордону громадянами України, очікуємо від колег більш чітких пояснень щодо недопуску біженців без закордонних паспортів… Сьогодні вже зафіксовані випадки висадки пасажирів на кордоні. Вважаємо це неприпустимим без прозорого інформування пасажирів і перевізника заздалегідь", – наголошується у повідомленні.

В компанії уточнили, що винятки є можливими на розсуд прикордонників за умови наявності інших документів, що посвідчують особу, та наявності бойових дій у регіоні, з якого прямує пасажир.

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Нехай спочатку зроблять оформлення закордонних паспортів у Львові без черг на протязі 1-2 днів, а вже потім вводять такі постанови, у людей нема де жити, нема що їсти і виїхати без закордонного паспорту жінки, діти, чи старі не зможуть, зовсім з'їхали з глузду наші керманичі...
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18.04.2022 15:35 Відповісти
Не вопрос, а как на счет нардепов и депутатов которые до сих пор отсиживаются за бугорком не вылазя с теплого одеяла , наблюдая происходящее в эту минуту на Украине ? Пишу как есть без замыливания.. Не пора дистанционную статейку проголосовать , А ???
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18.04.2022 15:51 Відповісти
Ще одне на місці "рєшалово" за гроші
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18.04.2022 16:05 Відповісти
Відкрийте пункти вироблення українських біопаспортів хоча б у Польщі, бо щось мені підказує що велика кількість осіб які виїхали по внутрішніх (українських) паспортах та громадяни у яких термін закордонних паспортів скоро спливає, просто не повернуться в Україну для виготовлення нових закордонних паспортів.
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18.04.2022 16:06 Відповісти
В Днепре даже сейчас справку с архива трудно взять - приема нет еще из-за ковидного карантина, запрос только по почте или в электронном виде в міську раду, а они уже пересылают в архив. Люди стоят под воротами архива и плюются и проклинают и зеленую власть, и городскую, и мэра Филатова.
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18.04.2022 20:52 Відповісти
СПЕЦИАЛЬНО СДЕЛАНО ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ НАЧИНАТЬ БРАТЬ ВЗЯТКИ.
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18.04.2022 21:45 Відповісти
Ніколі не разумеў навошта мець 2 пашпарты, гэта нейкі кастыль, нават у Беларусі адзін пашпарт.
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18.04.2022 22:03 Відповісти
а производство паспортов разве уже официально работает? вроде в марте запретили же.
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19.04.2022 12:41 Відповісти
от подонки конченые !когда вас тварей растреляют всех до одного потому что иначе никак от этой заразы не избавиться даже горе войны и то повод нажиться?
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19.04.2022 12:45 Відповісти

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