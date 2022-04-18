"Укравтодор" відновив автомобільне сполучення між Києвом і Житомиром

Державне агентство автомобільних доріг ("Укравтодор") відновило рух Житомирською трасою поблизу Києва.

Про це міністр інфраструктури Олександр Кубраков повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні зранку, поблизу Стоянки автівки рушили новозбудованою тимчасовою переправою через річку Ірпінь, працює вона й у напрямку Житомира і Києва. Це один з тих напрямків де критично важливо було швидко відновити транспортний зв'язок, адже ще в перші дні російського вторгнення міст підірвали й сполучення зі столицею було розірвано", – написав міністр.

Він зазначив, що відновлення руху Житомирською трасою було пріоритетним завданням.

"Не лише зруйнована інфраструктура, але й сама траса була полем битви. Тому оперативно почали розчищати трасу, і паралельно будувати тимчасову об'їзну дорогу. У кооперації з військовими за 13 днів звели тимчасову білощебеневу дорогу з переправою через річку Ірпінь та встановили дорожні знаки", – додав Кубраков.

Він уточнив, що наразі дорогою можуть користуватись переважно легкові та маловантажні авто, а великоваговий транспорт поки буде користуватись вже наявними обхідними шляхами.

"Зазначу, що це тимчасове рішення, адже паралельно ве дуться роботи з демонтажу зруйнованого мосту, і вже за кілька місяців плануємо побудувати та відкрити один проїзд новим мостом на трасі М-06", – додав міністр.