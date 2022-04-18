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Голова Банку Росії спрогнозувала "структурну трансформацію" економіки внаслідок санкцій

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Глава Банку Росії Ельвіра Набіулліна заявила, що вже в другому-третьому кварталі на російську економіку чекає "структурна трансформація".

Проце вона повідомила під час виступу в Державній думі РФ, передає Forbes.

"Але період, коли економіка може жити на запасах, обмежений. І вже в другому – на початку третього кварталу ми увійдемо в період структурної трансформації, пошуку нових моделей бізнесу", – зазначила вона. 

"Наша економіка вступає у непростий період структурних змін, пов'язаних із санкціями. Як я вже сказала, санкції насамперед позначилися на фінансовому ринку, але зараз вони почнуть все більше позначатися на економіці", – заявила Набіулліна.

За її словами, проблеми будуть пов'язані з обмеженнями на імпорт та логістику зовнішньої торгівлі та з обмеженнями на експорт.

Водночас вона зазначила, що регулятор не зменшуватиме інфляцію будь-якими способами, оскільки це заважатиме бізнесу адаптуватися.

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18.04.2022 14:21 Відповісти

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