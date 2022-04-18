Голова Банку Росії спрогнозувала "структурну трансформацію" економіки внаслідок санкцій

Глава Банку Росії Ельвіра Набіулліна заявила, що вже в другому-третьому кварталі на російську економіку чекає "структурна трансформація".

Проце вона повідомила під час виступу в Державній думі РФ, передає Forbes.

"Але період, коли економіка може жити на запасах, обмежений. І вже в другому – на початку третього кварталу ми увійдемо в період структурної трансформації, пошуку нових моделей бізнесу", – зазначила вона.

"Наша економіка вступає у непростий період структурних змін, пов'язаних із санкціями. Як я вже сказала, санкції насамперед позначилися на фінансовому ринку, але зараз вони почнуть все більше позначатися на економіці", – заявила Набіулліна.



За її словами, проблеми будуть пов'язані з обмеженнями на імпорт та логістику зовнішньої торгівлі та з обмеженнями на експорт.



Водночас вона зазначила, що регулятор не зменшуватиме інфляцію будь-якими способами, оскільки це заважатиме бізнесу адаптуватися.