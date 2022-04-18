Кабмін вніс до переліку критичного імпорту книги, посуд та шоколад

Кабінет міністрів ввів 62 нові позиції до переліку товарів критичного імпорту, виключивши при цьому десять позицій.

Відповідні зміни містить постанова №444 від 12 квітня, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Зокрема, відтепер до переліку критичного імпорту потрапили плоди та горіхи, борошно з картоплі та зернових культур, крім пшениці або суміші пшениці та жита, насіння льону, шоколад, деякі консервовані овочі.

Крім цього, в перелік внесли вапняк, деякі види цементу, руди та концентрати молібденові випалені, оксиди та гідроксиди хрому, лаки, полірувальні засоби та мастики для догляду за дерев'яними меблями, талове масло, відходи та обрізи.

Відповідно до постанови, критичним імпортом також вважаються посуд та столові прилади та інші речі домашнього використання, вироби для упряжі тварин, деревна целюлоза, механічна деревина, папір, картон, раковини, умивальники, колби зі скла.

Уряд також вніс до переліку критичного імпорту друковані книги, книжки та брошури, плани та креслення для архітектурних, інженерних та низки інших цілей, які є оригіналами, виконаними від руки. Крім того, до переліку внесені поштові, гербові марки та інша друкована продукція, включаючи друковані репродукції та фотографії, а також обладнання для обробки паперу та картону.

Критичним імпортом також вважаються побутові та інші швейні машини, обладнання для обробки тютюну, електромеханічні побутові машини з електродвигуном, крім пилососів, а також електронні далекоміри.

Водночас Кабмін вилучив зі списку прогумовані чи клейкі папір та картон, пакувальний матеріал, інші килими та інші текстильні покриття для підлоги, деякі фарби та лаки.

Як повідомлялося, після початку військової агресії Росії 24 лютого уряд того ж дня ухвалою №153 визначив перелік товарів критичного імпорту, для закупівлі якого Національний банк України дозволяє купувати валюту. З того часу Кабмін понад десять разів змінював цей список.

За даними НБУ, нині перелік товарів критичного імпорту покриває вже близько 88% всього імпорту в Україну у 2021 році. Водночас у Нацбанку поки що не закликають відмовлятися від нього, оскільки цей перелік містить ще й послуги, які складніше піддаються аналізу та обліку.