Великі російські ритейлери призупинили відкриття нових магазинів

Великі російські ритейлери, включаючи X5 Group, "Абетка смаку" та "ВкусВілл", призупинили відкриття нових магазинів через кризу та реорганізовують команди, які відповідали за створення нових напрямків роботи.

На думку експертів, пауза триватиме кілька місяців – до зниження орендних ставок на приміщення, пише "Комерсант".

За даними джерел на ринку, X5 Group розформувала регіональну команду розвитку мережі "Перекресток", один із співробітників, що потрапили під скорочення, це підтвердив. Представник Х5 Group уточнив, що співробітники відділу розвитку "Перекрестка" переводяться на інші напрямки, оскільки програми відкриття та реконструкції магазинів призупинено до кінця квітня для перегляду капітальних інвестицій на 2022 рік.

У "ВкусВіллі" розповіли, що мережа заморозила частину проєктів, зосередившись на напрямках з короткостроковим результатом, а співробітники, що звільнилися, перерозподілені на інші завдання. В "Абетці смаку" зазначили, що трохи скорочують відкриття нових точок, але на персоналі це не позначилося.



Джерела видання розповіли, що від планів відкрити до 1000 нових магазинів цього року відмовився один із алкогольних ретейлерів, відкриття нових точок призупинили і непродуктові ретейлери, у тому числі "М.Відео-Ельдорадо" та Inventive Retail Group.

У "М.Відео-Ельдорадо" пояснили це зміною ланцюжків постачання, цінових умов закупівель та зростанням вартості фінансових витрат. Наразі група веде переговори з власниками приміщень щодо оптимізації орендних ставок та прагне підвищити ефективність використання складів.