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Італія (434) росія (13650) Євросоюз (4908)

Європа зможе скоротити енергозалежність від РФ значно швидше, ніж очікувалося, – прем'єр-міністр Італії

драгі

Європа може скоротити залежність від російської енергетики в коротший термін, ніж передбачалося раніше.

Як пише Bloomberg, про це заявив голова Ради міністрів Італії Маріо Драгі, передає Інтерфакс-Україна.

"Розширення (джерел енергоресурсів, – ред.) можливе і може бути здійснене порівняно швидко, у більш короткі терміни, ніж ми припускали місяць тому", – зазначив він.

"У нас є запаси газу, і ми отримаємо новий газ від інших постачальників", – сказав глава італійського уряду, зазначивши, що наслідки будь-яких "заходів стримування" будуть м'якими.

За словами Драгі, йдеться про "скорочення температур обігріву на один-два градуси". Аналогічні заходи вживатимуть і до кондиціонерів.

Він також повідомив, що пропозиція Італії встановити верхню межу цін на природний газ, що використовується для виробництва енергії, отримує схвалення серед інших європейських країн.

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