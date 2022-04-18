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У Мінекономіки хочуть зберегти повну дерегуляцію бізнесу після війни

свириденко

Міністерство економіки припускає, що повну дерегуляція бізнесу, яку держава вимушено ввела через війну, збережуть на постійній основі.

Про це повідомила перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко в ефірі єдиного телемарафону, передає liga.net.

За її словами, уряд скоротив кількість дозволів для підприємців приблизно в одинадцять разів.

"Ми спростили і прибрали 500 дозволів, зараз по суті діють тільки 50, якими держава здійснює контроль", – зазначила Свириденко.

Держава наразі здійснює ринковий нагляд тільки за цінами на соціально значущі товари і паливо.

"Це ж на воєнний стан, а я хочу, щоб ми закріпили на законодавчому рівні повну дерегуляцію, щоб спростити реєстраційні і виробничі процедури", – наголосила очільниця Мінекономіки. 

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Интересно как сейчас вообще можно наладить меж государственный бизнес с закрытыми границами.
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18.04.2022 13:13 Відповісти

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