Spotify прибрав свій застосунок із App Store і Google Play для користувачів з РФ

Музичний стримінговий сервіс Spotify більше недоступний в App Store і Google Play для користувачів з Росії.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

Сервіс був офіційно запущений у РФ 15 липня 2020 року.

Нагадаємо, сервіс Spotify повністю припинив свою роботу в РФ з 11 квітня.

Як повідомлялося, на початку березня музичний стримінговий сервіс Spotify оголосив, що закриває свій офіс в Росії на невизначений термін у відповідь на "неспровокований напад Москви на Україну".

Згодом Spotify скасував можливість Premium-підписки в Росії з огляду на обмеження транскордонних платежів сервісами Visa i Mastercard, однак безкоштовна версія продовжувала працювати. Згодом компанія оголосила про обмеження доступу й до нього.