Spotify прибрав свій застосунок із App Store і Google Play для користувачів з РФ
Музичний стримінговий сервіс Spotify більше недоступний в App Store і Google Play для користувачів з Росії.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.
Сервіс був офіційно запущений у РФ 15 липня 2020 року.
Нагадаємо, сервіс Spotify повністю припинив свою роботу в РФ з 11 квітня.
Як повідомлялося, на початку березня музичний стримінговий сервіс Spotify оголосив, що закриває свій офіс в Росії на невизначений термін у відповідь на "неспровокований напад Москви на Україну".
Згодом Spotify скасував можливість Premium-підписки в Росії з огляду на обмеження транскордонних платежів сервісами Visa i Mastercard, однак безкоштовна версія продовжувала працювати. Згодом компанія оголосила про обмеження доступу й до нього.
Будь ласка, зачекайте...