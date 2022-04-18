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Spotify прибрав свій застосунок із App Store і Google Play для користувачів з РФ

spotify

Музичний стримінговий сервіс Spotify більше недоступний в App Store і Google Play для користувачів з Росії.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

Сервіс був офіційно запущений у РФ 15 липня 2020 року.

Нагадаємо, сервіс Spotify повністю припинив свою роботу в РФ з 11 квітня. 

Як повідомлялося, на початку березня музичний стримінговий сервіс Spotify оголосив, що закриває свій офіс в Росії на невизначений термін у відповідь на "неспровокований напад Москви на Україну".

Згодом Spotify скасував можливість Premium-підписки в Росії з огляду на обмеження транскордонних платежів сервісами Visa i Mastercard, однак безкоштовна версія продовжувала працювати. Згодом компанія оголосила про обмеження доступу й до нього.

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