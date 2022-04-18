Cотні російських та білоруських фур ймовірно не встигли виїхати з ЄС, – ЗМІ

Сотні фур з РФ та Білорусі ймовірно не встигли виїхати з території Європейського Союзу до крайнього терміну 16 квітня.

Як повідомляє BBC, в останні години перед дедлайном черга на польсько-білоруському кордоні розтяглася на 80 кілометрів, деякі водії сказали, що очікують понад 30 годин і що встигнути виїхати до настання 16 квітня немає шансів, передає Європейська правда.

У суботу, 16 квітня, на двох пунктах пропуску очікували від 200 до 400 фур, орієнтовний час очікування скоротився до 12 годин.

Припускають, що ще тисячі інших фур з Росії та Білорусі досі перебувають на території ЄС. Наразі точно невідомо, що їх чекає.

Представник однієї з транспортних асоціацій Польщі висловив стурбованість, що якщо у Євросоюзі вирішать конфіскувати ці вантажівки, це може призвести до дзеркального кроку з боку РФ та Білорусі.

Нагадаємо, у межах останнього санкційного пакету Європейський Союз заборонив ввезення та транзит нових вантажів автотранспортом з РФ та Білорусі на територію ЄС. Білорусь з 15 квітня заборонила в'їзд усіх автотранспортних засобів, зареєстрованих у ЄС.