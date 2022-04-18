Кабмін подовжив дію чинних тарифів на електроенергію для населення до листопада

Кабінет міністрів продовжив дію спеціальних обов’язків щодо забезпечення електроенергією населення ще на пів року – до 31 жовтня 2022 року.

Про це йдеться у відповідній постанові уряду.

Зазначимо, що чинна модель функціонування спеціальних обов’язків (ПСО) на ринку електроенергії була розрахована на період з 1 жовтня 2021 року до 31 квітня 2022 року.

Відповідно до цієї моделі, "Енергоатом" та "Укгідроенерго" отримали право продавати ресурс на ринку та за рахунок доходів компенсувати постачальникам універсальних послуг (ПУУ) тарифи для населення. У межах впровадження нової моделі ПСО для споживачів з обсягом споживання 250 кВт-год/місяць було встановлено нижчий тариф – 1,44 грн/кВт-год. У Міненерго підрахували, що таких споживачів близько 80%. Для споживачів з обсягом споживання більше 250 кВт-год тариф становить 1,68 грн/кВт-год.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, тарифи на електроенергію для населення України за умови споживання до 250 кВт-год на місяць не зростатимуть і становитимуть 1,44 грн за кВт-год принаймні ще пів року.