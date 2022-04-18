Зеленський закликав запровадити санкції проти банківської системи РФ за введення рублевої зони на Херсонщині

Президент Володимир Зеленський закликав західних партнерів відповісти санкціями проти всієї банківської системи Росії за спробу запровадження нею рублевої зони на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей.

Про це він заявив у відеозверненні.

"Окупанти ще й намагаються відірвати Херсонську та Запорізьку області за прикладом так званих "ДНР" і "ЛНР". Переводять цю територію в рубльову зону та підпорядковують адміністративній машині Росії. Все це вимагає більшої швидкості західних держав при підготовці нового потужного санкційного пакету.

Відповіддю на спробу "рубльової окупації" Херсонської та Запорізької областей має бути повне охоплення санкціями російської банківської та фінансової систем. Бо вони – це частина окупаційної машини", – наголосив глава держави.

Також Зеленський додав, що необхідність запровадження ембарго на постачання нафти з Росії зростає з кожним днем.

"Кожен у Європі та Америці вже бачить, що Росія відверто використовує енергоносії для намагання дестабілізувати західні суспільства. Російська ставка на хаос на паливних ринках не має спрацювати", – зазначив президент.