Україна просить країни "Великої сімки" $50 мільярдів на покриття дефіциту бюджету, – радник ОП
Україна звернулась до країн "Великої сімки" щодо фінансової допомоги на $50 млрд.
Про це повідомив радник президента з економічних питань Олег Устенко в ефірі телемарафону, передає liga.net.
Кошти мають піти на покриття дефіциту бюджету.
"Цей дефіцит треба фінансувати. Якщо ви подивитеся, на пів року – приблизно $50 млрд нам треба, щоб забути про цю проблему", – зазначив він.
Президент Володимир Зеленський звернувся до країн G7 з проханням допомогти закрити ці діри. Паралельно задіяно ще кілька треків, серед яких залучення грошей на міжнародних ринках з нульовим купоном і перерозподіл спеціальних прав запозичень у Міжнародному валютному фонді.
"Головні видатки у нас – це наше військо і все, що стосується соціальної сфери. Щоб підтримувати одне й інше, нам потрібна підтримка партнерів", – сказав Устенко.
Переговори щодо цього мають активізуватися наступного тижня, коли у Вашингтоні відбуватимуться весняні зустрічі МВФ і Світового банку.
Будь ласка, зачекайте...
Такі гроші можуть виділити під чітким контролем.
Вже багато було цільових програм, на які гроші взагалі не витрачались по-суті і повертались назад.
В даному випадку всю цю суму не дадуть. Все стане на першому ж етапі, коли попросять розпис - на які цілі і скільки треба грошей. У нас весь річний бюджет 40млр доларів. Дефіцит в 50 млрд це треба дуже постаратись в освоєнні.
50 млрд. баксів * курс 30 = 1 трлн 500 млрд. грн.
Вони хочуть, щоб G7 профінансувало усі видатки? Якби там не було, а доходи теж якісь є, та й багато яких програм можна урізати і гроші на армію перенаправляти. Мовчу про усілякі видатки типу "спецпенсій", "оздоровчих" і т.д. для прокурорів, ментів, суддів, чинуш - зараз усім непереливки, деякі люди взагалі без роботи залишилися.
сначала уничтожь коломойскую мразь и других бандитов, конфискуй все, что эти выродки награбили.
Беніни рахівники вже по всім об'єктам кошторис під себе наклепали, вже чекають крадівництва світового масштабу.
Ох, хочу я побачити скривлені пики наших керманичів, коли їм озвучать умови. І доведеться ж наступити на горло своїм рожевим корупційним мріям. Бо більше ніхто нам грошей не дасть. Навіть під кінські відсотки. Ринок позик для воюючої країни наглухо закритий.
https://www.facebook.com/100024714742173/videos/1608709686150648
Зе ВЛАДА ЩО ТАМ ЗІ СПЕЦПЕНСІЯМИ СУДДЯМ У 30 - 50 ТИС ГРИВЕНЬ, БОТИХ СУДДЕЙ ТИСЯЧІ ПО УКРАїНІ.