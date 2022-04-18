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бюджет (1774) дефіцит (444) Устенко Олег (12)

Україна просить країни "Великої сімки" $50 мільярдів на покриття дефіциту бюджету, – радник ОП

доллар

Україна звернулась до країн "Великої сімки" щодо фінансової допомоги на $50 млрд.

Про це повідомив радник президента з економічних питань Олег Устенко в ефірі телемарафону, передає liga.net.

Кошти мають піти на покриття дефіциту бюджету. 

"Цей дефіцит треба фінансувати. Якщо ви подивитеся, на пів року – приблизно $50 млрд нам треба, щоб забути про цю проблему", – зазначив він.

Президент Володимир Зеленський звернувся до країн G7 з проханням допомогти закрити ці діри. Паралельно задіяно ще кілька треків, серед яких залучення грошей на міжнародних ринках з нульовим купоном і перерозподіл спеціальних прав запозичень у Міжнародному валютному фонді.

"Головні видатки у нас – це наше військо і все, що стосується соціальної сфери. Щоб підтримувати одне й інше, нам потрібна підтримка партнерів", – сказав Устенко.

Переговори щодо цього мають активізуватися наступного тижня, коли у Вашингтоні відбуватимуться весняні зустрічі МВФ і Світового банку.

Автор: 
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Топ коментарі
+17
когда беженцам платят 2000 грн. судьи получают по 150 тыс. грн. в мес!! честным судьи можно и такие деньги платить но только результат их работы - самая большая коррупция в Европе, Наплодили 30000 Сбушников, 20000 прокуроров 200000 ментов - а мариуполь защищают пару сотен добровольцев с Азова!!!
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18.04.2022 16:24
+13
Видатки бюджету 2021 - 1 трлн 347 млрд грн.

50 млрд. баксів * курс 30 = 1 трлн 500 млрд. грн.

Вони хочуть, щоб G7 профінансувало усі видатки? Якби там не було, а доходи теж якісь є, та й багато яких програм можна урізати і гроші на армію перенаправляти. Мовчу про усілякі видатки типу "спецпенсій", "оздоровчих" і т.д. для прокурорів, ментів, суддів, чинуш - зараз усім непереливки, деякі люди взагалі без роботи залишилися.
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18.04.2022 16:51
+8
Отут і починається найцікавіше. Хочете грошей - доведеться провести чесний конкурс на голову НАБУ, на антикорупційного прокурора, довести до кінця судову реформу, можливо розширити повноваження антикорупційних органів.

Ох, хочу я побачити скривлені пики наших керманичів, коли їм озвучать умови. І доведеться ж наступити на горло своїм рожевим корупційним мріям. Бо більше ніхто нам грошей не дасть. Навіть під кінські відсотки. Ринок позик для воюючої країни наглухо закритий.
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18.04.2022 22:30
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Дадуть ?
Такі гроші можуть виділити під чітким контролем.
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18.04.2022 16:03 Відповісти
Гроші під контролем українським чиновникам взагалі не цікаві.
Вже багато було цільових програм, на які гроші взагалі не витрачались по-суті і повертались назад.
В даному випадку всю цю суму не дадуть. Все стане на першому ж етапі, коли попросять розпис - на які цілі і скільки треба грошей. У нас весь річний бюджет 40млр доларів. Дефіцит в 50 млрд це треба дуже постаратись в освоєнні.
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18.04.2022 21:24 Відповісти
Открываете топ100 форбс Украина и просите.
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18.04.2022 16:13 Відповісти
когда беженцам платят 2000 грн. судьи получают по 150 тыс. грн. в мес!! честным судьи можно и такие деньги платить но только результат их работы - самая большая коррупция в Европе, Наплодили 30000 Сбушников, 20000 прокуроров 200000 ментов - а мариуполь защищают пару сотен добровольцев с Азова!!!
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18.04.2022 16:24 Відповісти
ніхто цих 2000 в очі не бачив, лише обіцяють
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18.04.2022 18:02 Відповісти
А ще ціле кодло - НАБУ і ДБР, які сидять і нічого не роблять, а мінімальна ЗП від 40 тис.грн.
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19.04.2022 00:07 Відповісти
а сколько еще 50 летних прокуроров-пенсионеров, хрен посчитаешь, 50 млрд. долл явно мало
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18.04.2022 16:27 Відповісти
Видатки бюджету 2021 - 1 трлн 347 млрд грн.

50 млрд. баксів * курс 30 = 1 трлн 500 млрд. грн.

Вони хочуть, щоб G7 профінансувало усі видатки? Якби там не було, а доходи теж якісь є, та й багато яких програм можна урізати і гроші на армію перенаправляти. Мовчу про усілякі видатки типу "спецпенсій", "оздоровчих" і т.д. для прокурорів, ментів, суддів, чинуш - зараз усім непереливки, деякі люди взагалі без роботи залишилися.
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18.04.2022 16:51 Відповісти
так, вони хочуть, що профінасувало усі їх видатки, бо в них від стресу зросли витрати на кокс, але не той, що для металургії.
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18.04.2022 23:15 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=swoIvTzzWXE У нас в клубе принято джентельменам верить на слово !
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18.04.2022 17:09 Відповісти
Зэлик так тебе денег никто не даст.
сначала уничтожь коломойскую мразь и других бандитов, конфискуй все, что эти выродки награбили.
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18.04.2022 18:04 Відповісти
Лучше бы Зеленский попросил страны большой восьмерки помочь вернуть из офшоров все то,что украинская элита выпотрошила из Украины.
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18.04.2022 18:43 Відповісти
І його та дружбанів з 95 кварталу також, чи вони виняток???
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18.04.2022 22:34 Відповісти
А як же бути з вкраденими Коломойським та "Боголюбовим 5,5 млрд.доларів? До кого уряду звертатись ,щоб цих злодіїв покарали та повернули вкрадені гроші.Хтось проливає кров за Вітчизну,а хтось безкарно користується вкраденим! Цим "зеленим"... легче звернутись до Заходу,щоб дали гроші,ніж покарати цих двох злодіїв! Парадокс або підлість влади.
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18.04.2022 19:02 Відповісти
Сначала найдите тех людей у кого Коломойский и Боголюбов украли 5,5 млрд.доларов!
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18.04.2022 19:52 Відповісти
У Бени КАЛ.омойского от такой суммы слюна потекла и по коленях.
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18.04.2022 19:29 Відповісти
Так це Беня і зробив запит, а ляльки озвучили.
Беніни рахівники вже по всім об'єктам кошторис під себе наклепали, вже чекають крадівництва світового масштабу.
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18.04.2022 20:50 Відповісти
Отут і починається найцікавіше. Хочете грошей - доведеться провести чесний конкурс на голову НАБУ, на антикорупційного прокурора, довести до кінця судову реформу, можливо розширити повноваження антикорупційних органів.

Ох, хочу я побачити скривлені пики наших керманичів, коли їм озвучать умови. І доведеться ж наступити на горло своїм рожевим корупційним мріям. Бо більше ніхто нам грошей не дасть. Навіть під кінські відсотки. Ринок позик для воюючої країни наглухо закритий.
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18.04.2022 22:30 Відповісти
Україна просить, а український газ крадуть.
https://www.facebook.com/100024714742173/videos/1608709686150648
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19.04.2022 08:22 Відповісти
Беніни побажання врахували? Бо щось сума замаленька...
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19.04.2022 09:38 Відповісти
А отот чмырь, который отключил телеканалы "Прямий", "5" та "Еспресо" і пішов у відпустку, він отпускные получил или нет?
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19.04.2022 11:13 Відповісти
Скажу цинічну річь - як би не ця війна, то у Зе влади і Зе були б великі проблеми з владою в Україні і добробутом Українців, на війну тепер все можна списати.
Зе ВЛАДА ЩО ТАМ ЗІ СПЕЦПЕНСІЯМИ СУДДЯМ У 30 - 50 ТИС ГРИВЕНЬ, БОТИХ СУДДЕЙ ТИСЯЧІ ПО УКРАїНІ.
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19.04.2022 11:22 Відповісти

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