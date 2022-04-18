Україна покращила позиції у міжнародному рейтингу впливовості паспортів

Український закордонний паспорт у рейтингу Індексу паспортів від Henley&Partners піднявся на одну сходинку – до 34-ої позиції зі 112-ти.

Про це свідчать дані рейтингу, передає Укрінформ.

Так, з українським закордонним паспортом можна без віз або з візою після прибуття потрапити у 143 країни.

На першому місці рейтингу розмістилися Японія та Сінгапур (192 країни). Другу сходинку посідають Німеччина та Південна Корея, чиї громадяни можуть відвідати 190 країн без віз або з візою після прибуття.

Трійку замикають Фінляндія, Італія, Люксембург та Іспанія (189 країн).

На останній сходинці розташований Афганістан (26 країн).

Індекс паспортів Henley&Partners щоквартально аналізує візові правила 227 країн і територій світу, ранжируючи їх за кількістю країн безвізового в'їзду. Позиція країни в рейтингу визначається кількістю країн, у які її громадяни можуть в'їжджати без попереднього оформлення віз (без візи або з візою після прибуття). Паспорти усіх розглянутих країн є біометричними.