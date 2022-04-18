У Києві збільшили час роботи громадського транспорту

Із 18 квітня громадський транспорт у Києві – автобуси, тролейбуси, трамваї – курсуватиме з 7:00 до 21:00.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Сьогодні у місті для перевезення пасажирів працюють:

140 автобусів на 63 маршрутах

57 трамваїв на 12 маршрутах

35 тролейбусів на 14 маршрутах.

Метрополітен працює у режимі перевезень із 06:30 до 20:00. Інтервал руху поїздів на всіх лініях – до 30 хвилин.

Крім того, 225 автобусів приватних перевізників працюють на 45 маршрутах.

Через мостові переходи курсують 15 автобусних маршрутів, на яких працює 76 автобусів.