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Київ (4604) Метрополітен (601)

У Києві збільшили час роботи громадського транспорту

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Із 18 квітня громадський транспорт у Києві – автобуси, тролейбуси, трамваї – курсуватиме з 7:00 до 21:00.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Сьогодні у місті для перевезення пасажирів працюють:

  • 140 автобусів на 63 маршрутах
  • 57 трамваїв на 12 маршрутах
  • 35 тролейбусів на 14 маршрутах.

Метрополітен працює у режимі перевезень із 06:30 до 20:00. Інтервал руху поїздів на всіх лініях – до 30 хвилин.

Крім того, 225 автобусів приватних перевізників працюють на 45 маршрутах.

Через мостові переходи курсують 15 автобусних маршрутів, на яких працює 76 автобусів.

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