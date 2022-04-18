У Києві збільшили час роботи громадського транспорту
Із 18 квітня громадський транспорт у Києві – автобуси, тролейбуси, трамваї – курсуватиме з 7:00 до 21:00.
Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.
Сьогодні у місті для перевезення пасажирів працюють:
- 140 автобусів на 63 маршрутах
- 57 трамваїв на 12 маршрутах
- 35 тролейбусів на 14 маршрутах.
Метрополітен працює у режимі перевезень із 06:30 до 20:00. Інтервал руху поїздів на всіх лініях – до 30 хвилин.
Крім того, 225 автобусів приватних перевізників працюють на 45 маршрутах.
Через мостові переходи курсують 15 автобусних маршрутів, на яких працює 76 автобусів.
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