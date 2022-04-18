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бізнес (1099) кредит (3231) НБУ (9070)

Нацбанк запропонував варіанти розширення кредитування бізнесу

нбу,нацбанк

Національний банк України на початку квітня звернувся до Кабінету міністрів з черговими напрацюваннями, щоб збільшити кредитування бізнесу: розширити програму портфельних гарантій на великі сільгосппідприємства та великі підприємства зі стратегічних галузей промисловості, а також збільшити термін кредитування аграріїв на посівну півроку до року.

Про це йдеться в повідомленні Європейської бізнес-асоціації за підсумками зустрічі з Нацбанком, де брала участь також Американська торговельна палата, передає Інтерфакс-Україна.

"І якщо бізнес має додаткові пропозиції – закликаємо ними ділитися з Європейською бізнес-асоціацією, будемо їх передавати до Нацбанку", – сказано в повідомленні.

Як уточнив один із учасників зустрічі, серед інших пропозицій НБУ уряду – розширення держпідтримки на кредитні лінії, фінансовий лізинг, авальовані векселі, а також збільшення портфельних гарантій з 80% до 100% суми кредитів для "червоних" зон, де тривають бойові дії.

Керівництво НБУ на зустрічі також повідомило, що у планах банків на другий квартал – кредитування українських підприємств майже на 66 млрд грн, зокрема найближчим часом 30 млрд грн на аграрну галузь, із яких 5,8 млрд грн уже виділено.

Нацбанк уточнив, що чотири найбільші банки з початку війни продемонстрували приріст кредитного портфеля в 12,5 млрд грн.

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