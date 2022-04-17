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електроенергія (4083) Міненерго (902)

За добу електропостачання відновлено для понад 11 тисяч споживачів, – Міненерго

электроэнергия

За минулу добу відновлено електропостачання близько 11,3 тис. українських споживачів.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

Зокрема, у Чернігівській області – 5,1 тис. споживачів, Харківській – 3 тис., Донецькій – 1 тис. споживачів. У Київській області відновлено електропостачання 2,2 тис. абонентів, однак відбулися нові знеструмлення через ракетні обстріли.

Газопостачання відновлено 7 тис. споживачів.

Станом на 17 квітня в Україні залишаються знеструмленими близько 833 населених пунктів, загалом близько 666 тис. споживачів. Зокрема в Донецькій області – понад 274 тис. споживачів, Харківській – 107 тис., Луганській – 101 тис., Київській – 92 тис. споживачів.

Без газопостачання залишаються понад 265 тис. абонентів. Найбільш складна ситуація із газопостачанням спостерігається в Запорізькій, Київській, Чернігівській, Сумській, Миколаївській та Харківській областях.

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