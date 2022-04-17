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заборона (434) корабель (69) порт (1376) росія (13650) Євросоюз (4908)

Порти Євросоюзу припинили обслуговувати російські кораблі

евросоюз

17 квітня у всіх державах Європейського союзу, які мають морські або річкові порти, почала діяти директива ЄС про заборону входу до портів кораблів, що пов'язані з РФ.

П’ятий пакет санкції ЄС містить норму про те, що вхід до морських і річкових портів заборонений для всіх суден, зареєстрованих під російським прапором, передає Європейська правда.

Як порахували у Єврокомісії, наразі діє 2 873 торгівельних корабля з російським прапором, усі вони потраплять під санкції. Зміна формальної реєстрації не допоможе обійти цю санкцію: рішення ЄС поширюється також на усі кораблі, що позбавилися російського прапора після 24 лютого 2022 року.

Існує загальноєвропейський виняток з цього правила – рішення не буде поширюватися на ті кораблі, що опинилися у скруті – наприклад, подали сигнал SOS (Mayday). Рішення про допуск таких кораблів буде ухвалюватися індивідуально.

Також державам-членам дозволено ухвалювати обгрунтовані винятки, як-то для суден, які перевозять енергоносії, продукти харчування та фармацевтичні препарати до країн ЄС.

Деякі держави, наприклад Естонія, окремо наголошують, що заборона буде стосуватися також приватних яхт та пасажирських суден, що не перевозять комерційний вантаж. В Естонії вирішили, що норма діятиме для кораблів понад 15 метрів довжиною, розрахованих на 12 людей та більше.

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А Білоруссія? А Таджикістан?
Зараз ***** переробить швиденько реєстрації..... треба думати й не залишати "лозейку" рашисстам.
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17.04.2022 18:04 Відповісти
Статью не читай - комментарий сразу пиши!

"рішення ЄС поширюється також на усі кораблі, що позбавилися російського прапора після 24 лютого 2022 року."
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18.04.2022 14:51 Відповісти
Ахаха,славно чела протроллил
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18.04.2022 17:29 Відповісти
"И пусть канают"
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17.04.2022 21:16 Відповісти
Такие дырявый санкции👎💥
Это как ситом воду черпать❗👎
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18.04.2022 13:42 Відповісти
Санкції недороблено. Багато російських судновласників мають судна в офшорних зонах, судна ходять під будь-яким прапором, тількі не під російським. Треба додати таке положення: "Як що судно, що ходить під будь-яким прапором, після запровадження санкцій заходило до будь-якого російського порту, воно має бути арештованим у порту країни, яка запровадила санкції."
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18.04.2022 17:58 Відповісти
Т.е. если корабль не российский, а под любым другим флагом, то вези себе спокойно товары в ********** и обратно.
Это не санкции - это ПОЛНАЯ ПРОФАНАЦИЯ.
Европейским ***** срать на Украину - главное прибыльный бизнес с ******.
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18.04.2022 19:02 Відповісти

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