Росія не зможе уникнути державного дефолту, – глава Єврокомісії

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що Росія не зможе уникнути державного дефолту.

Про це фон дер Ляйэн заявила виданню Bild, передає Інтерфакс-Україна.

"За останніми прогнозами, ВВП Росії скоротиться на 11%. Державний дефолт у Росії – лише питання часу", – сказала вона.

Глава ЄК вважає, що санкції проти РФ з кожним тижнем дедалі сильніше діють на економіку РФ.

Відповідаючи на питання про деталі шостого пакету санкцій, що готується, вона згадала російський банківський сектор, включно зі "Сбєрбанком".

Також вона заявила про необхідність вжити заходів проти експорту Росією нафти. Проте, за її словами, не можна допустити, щоб РФ продавала нафту, яка зараз йде в ЄС, на інших ринках за вищими цінами, тому ЄС "розробляють розумні механізми" подолання такої ситуації.