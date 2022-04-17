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"Приват24" буде недоступним до завтрашнього ранку через проведення планових робіт

приватбанк

"Приватбанк" із 23:00 17 квітня до 08:00 18 квітня проведе черговий етап планових регламентних робіт у "Приват24", які необхідні для безпечної та якісної роботи сервісів.

Про це йдеться в повідомленні банку.

Під час проведення робіт додатки та web-версія "Приват24" будуть недоступні. Протягом дня 18 квітня можливі тимчасові перебої "Приват24" в процесі стабілізації роботи сервісів.

У банку нагадали, що:

Банкомати та платіжні термінали працюють без змін.

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17.04.2022 15:16 Відповісти

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