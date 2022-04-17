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Євросоюз додатково виділяє 50 мільйонів євро на гуманітарну допомогу для українців

евро

Європейський союз виділяє додаткові 50 млн євро на гуманітарну допомогу для підтримки нужденних українців.

Про це повідомляє Управління гуманітарними проектами ЄС.

"ЄС виділяє ще 50 мільйонів євро у вигляді гуманітарної допомоги для підтримки нужденних українців. Це нове фінансування забезпечить надання послуг екстреної медичної допомоги, безпечної питної води, притулків, грошової допомоги, підтримки у боротьбі з гендерним насильством", – сказано в повідомленні.

Пізніше глава представництва Євросоюзу в Україні Матті Маасікас уточнив, що новий пакет допомоги від ЄС буде спрямований на задоволення найгостріших гуманітарних потреб.

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