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житло (529) Зеленський (2438)

Зеленський оголосив про держпрограму відновлення зруйнованого житла для військових та працівників бюджетної сфери

зеленський

Президент України Володимир Зеленський оголосив про державну програму будівництва житла для тих, хто втратив його внаслідок окупації, а також для військових, правоохоронців, вчителів та інших працівників бюджетної сфери.

Про це Зеленский заявив у відеозверненні.

"На першому етапі тимчасовим житлом мають бути забезпечені переселенці – ті, чий будинок зруйнований війною. Тимчасовим – поки не відновимо їхнє житло. Або поки люди не отримають компенсацію – квадратними метрами чи грошима", – сказав Зеленський.

За словами президента, на другому етапі "відновлюємо те, що окупанти намагалися знищити – усі міста, громади, які постраждали".

"А на третьому етапі – забезпечимо житлом усіх, хто захищав нашу державу, хто працював чи працює на користь суспільства, а власного житла не мав. Не може бути такого, що людина віддає все, життя військовій службі, а виходить на пенсію, не маючи" власної квартири", – сказав Зеленський.

"Вірю, що нам вдасться не лише відновити зруйноване, а й відновити справедливість для тих, чиє право на житло було порушено", – наголосив він.

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Відновлювати треба усім постраждалим, а не ділити на білих та чорних.
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17.04.2022 11:56 Відповісти
Може б своїми поділився. Чи як держслужбовець ще отримає?
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17.04.2022 13:36 Відповісти

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