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Чорнобиль (110) Енергоатом (1174) зона відчуження (66)

Сховище відпрацьованого ядерного палива підключено до енергомережі, -– "Енергоатом"

енергоатом

Відновлено електроживлення одного з ядерних об’єктів "Енергоатома" – Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива у Чорнобильській зоні відчуження

Про це йдеться в повідомленні "Енергоатома".

Також зазначається, що розпочалося налаштування обладнання та приладів для його нормальної роботи.

Раніше повідомлялося, що на тлі повномасштабної війни в Україні прямі і непрямі збитки НАЕК "Енергоатом" становлять близько 35 млрд грн.

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