Сховище відпрацьованого ядерного палива підключено до енергомережі, -– "Енергоатом"

Відновлено електроживлення одного з ядерних об’єктів "Енергоатома" – Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива у Чорнобильській зоні відчуження

Про це йдеться в повідомленні "Енергоатома".

Також зазначається, що розпочалося налаштування обладнання та приладів для його нормальної роботи.

Раніше повідомлялося, що на тлі повномасштабної війни в Україні прямі і непрямі збитки НАЕК "Енергоатом" становлять близько 35 млрд грн.