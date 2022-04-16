БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
856 відвідувачів онлайн
Новини
2 821 2
банки (6840) Monobank (67)

У monobank стався технічний збій (оновлено)

monobank

У віртуальному банку monobank стався технічний збій.

Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський у Telegram.

За його словами, орієнтовно робота сервісів відновиться за годину.

"У нас технічний збій. Орієнтовний час відновлення – одна година. Вибачте", – написав він.

Пізніше, за 45 хвилин, Гороховський повідомив, що робота банку відновилася. "Піднялися! Вибачте", – зазначив він. Водночас, що стало причиною збою, банкір не уточнив.

Мобільний банк monobank у січні 2017 року заснували колишні топменеджери "Приватбанку" Роман Гороховський, Дмитро Дубілет та Михайло Рогальський. Він працює під ліцензією "Універсал Банку", який серед входить до групи "ТАС" бізнесмена Сергія Тігіпка.

Станом на кінець 2021 року кількість клієнтів monobank становила 5 млн осіб.

Автор: 
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Монобанк - это не банк.
показати весь коментар
17.04.2022 00:36 Відповісти
А куріца - нє птіца!
показати весь коментар
17.04.2022 17:36 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 