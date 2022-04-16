Дуров та низка бізнесменів попросили не називати їх громадянами РФ, – Forbes

Деякі бізнесмени, які "мають зв'язки з Росією", попросили американський Forbes не називати їх російськими громадянами.

Як уточнює видання, Forbes отримував подібні прохання протягом кількох років, але їхня кількість збільшилася в останні місяці. Зокрема, з таким проханням звернулися засновник соцмереж "ВК" та Telegram Павло Дуров та ще кілька підприємців, передає "Комерсант".



Представник Дурова заявив Forbes, що бізнесмен виїхав із РФ багато років тому "і не збирається повертатися". Павло Дуров народився у Санкт-Петербурзі, останніми роками проживає у Дубаї. У 2021 році він отримав громадянство Франції.



Також з Росією не хочуть асоціюватися брати Ігор та Дмитро Бухмани. У 2004 році вони заснували у Вологді розробника мобільних ігор Playrix, у 2013-му перенесли бізнес до Ірландії. 2016 року емігрували до Ізраїлю. Наразі проживають у Лондоні.

Співзасновник компанії Revolut Нік Сторонський (Микола Сторонський) народився і виріс у Росії, у віці 20 років звідти поїхав. Його представник заявив, що бізнесмен є громадянином Великої Британії. Сторонський також просить не називати його російським бізнесменом.

Також серед "скаржників" Євген Швідлер, партнер Романа Абрамовича та голова інвесткомпанії Millhouse. Неназваний "соратник" бізнесмена сказав Forbes, що пан Швідлер "не є і ніколи не був громадянином Російської Федерації". Підприємець народився в Уфі, але, як уточнює журнал, "технічно він ніколи не мав російського паспорта". З 1994 року є громадянином США, у 2010 році отримав громадянство Великої Британії.

Юрій Мільнер, якого Forbes називає "найвпливовішим технологічним інвестором у Росії", також не хоче асоціюватися з РФ. Він народився у Москві. На його сайті йдеться про те, що він є громадянином Ізраїлю з 1999 року. З 2014 року живе у Каліфорнії. З цього ж року, як стверджує сам бізнесмен, він не був у Росії і не має активів у країні.

Як зазначає видання, багато російських бізнесменів підпали під санкції країн ЄС та США, запроваджені через вторгнення РФ в Україну. У межах санкцій усі активи підприємців заморожують.