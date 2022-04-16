БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
856 відвідувачів онлайн
Новини
2 204 0
Кабмін (7633) зброя (820) воєнний стан (134)

Уряд унормував застосування зброї цивільними особами під час воєнного стану

стрельба,пистолет

Кабінет міністрів затвердив Порядок застосування цивільними особами вогнепальної зброї під час участі у відсічі та стримуванні збройної агресії РФ та/або інших держав проти України у період дії воєнного стану.

Як повідомляє пресслужба Міністерства оборони, відповідний документ ухвалили 15 квітня.

Порядком унормовано питання надання цивільним особам повноважень на застосовування вогнепальної зброї у період воєнного стану. Також встановлено перелік правових підстав та алгоритм для прийняття цивільними особами рішень та інформування про застосовування вогнепальної зброї у взаємодії з військовим командуванням.

Постанову відомство розробило на виконання статті 2 Закону України "Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України".

Автор: 
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 