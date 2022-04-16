Уряд унормував застосування зброї цивільними особами під час воєнного стану

Кабінет міністрів затвердив Порядок застосування цивільними особами вогнепальної зброї під час участі у відсічі та стримуванні збройної агресії РФ та/або інших держав проти України у період дії воєнного стану.

Як повідомляє пресслужба Міністерства оборони, відповідний документ ухвалили 15 квітня.

Порядком унормовано питання надання цивільним особам повноважень на застосовування вогнепальної зброї у період воєнного стану. Також встановлено перелік правових підстав та алгоритм для прийняття цивільними особами рішень та інформування про застосовування вогнепальної зброї у взаємодії з військовим командуванням.

Постанову відомство розробило на виконання статті 2 Закону України "Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України".