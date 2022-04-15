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Оператор ГТС відновив роботу всіх зупинених через бої газорозподільних станцій на Київщині

калуш,укртрансгаз,грс

У Київські області відновлено роботу газорозподільних станцій (ГРС), що були відключені в середині березня через пошкодження газотранспортної інфраструктури внаслідок ворожих обстрілів.

Останньою з них "Оператор ГТС України" відновив роботу ГРС, яка забезпечує транспортування газу до с. Залісся та прилеглих населених пунктів, повідомляє пресслужба компанії.

"Таким чином, фахівці компанії повернули в роботу останню з чотирьох газорозподільних станцій, що були відключені в середині березня", – зазначається у повідомленні.

В компанії уточнили, що після перевірки та ремонту газорозподільних мереж, які провів АТ "Київоблгаз" на звільнених від окупантів територіях, працівники Боярського ЛВУМГ по черзі запустили в роботу всі чотири ГРС і відновили транспортування газу для жителів Семиполків, Великої Димерки, Димера, Залісся та прилеглих населених пунктів.

Водночас зупиненими через військові дії досі лишаються 38 з 1395 ГРС у шести регіонах України.

"Ремонтні бригади ОГТСУ працюють над відновленням газотранспортної інфраструктури та газопостачання жителям населених пунктів, які живляться від цих ГРС", – запевнили в компанії.

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