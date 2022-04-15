Румунія готує законодавчі зміни для розблокування видобутку газу в Чорному морі

Румунія просунулась з планом розблокувати газові проєкти в Чорному морі, оскільки Європа шукає нові енергетичні ресурси для зменшення залежності від РФ після її вторгнення в Україну.

Як повідомляє Bloomberg, правляча коаліція досягла угоди щодо законопроєкту, який довго відкладався, про внесення поправок до закону про прибережну діяльність, спрямованих на збільшення інвестицій і розблокування проєктів з видобутку газу в Чорному морі, що застопорилися, передає Європейська правда.

Заплановані зміни мають скоротити діапазон прогресивного оподаткування та дозволити більші відрахування для стимулювання інвестицій.

Законодавці можуть прискорити розгляд законопроєкту після того, як компанія Black Sea Oil & Gas SRL заявила, що готова почати видобуток, як тільки закон набуде чинності, і очікується, що щорічно поставлятиметься близько 1 млрд кубометрів газу.

Законопроєкт буде представлений на затвердження парламенту у п'ятницю.

Набагато більший проєкт "Нептун", оператором якого є OMV Petrom, також готовий до подальшого розвитку. Оператор заявив, що остаточне інвестиційне рішення може бути ухвалене на початку наступного року, а видобуток розпочнеться через чотири роки.

Родовище, запаси якого оцінюються у 100 млрд кубометрів газу, може забезпечити повну незалежність країни від поставок із РФ.