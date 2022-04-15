Китайська компанія Lifan зупинила продажі автівок в РФ

Китайська компанія Lifan зупинила продаж нових автомобілів на російському ринку, не реалізувавши жодної машини у 2022 році.

Про це повідомляє "Коммерсант".



Як випливає з даних продажів нових легкових автомобілів та малотоннажних вантажних автомобілів Асоціації європейського бізнесу (АЕБ), у січні-березні 2022 року обсяг продажів автомобілів Lifan склав нуль екземплярів.

Зазначається, що вказаний на офіційному сайті марки телефон "гарячої лінії" не відповідає, а дилери, підтвердили відсутність автомобілів Lifan у наявності та в найближчих поставках.



В РФ наразі понад 154 тис. автомобілів Lifan. Марка є другим за популярністю автовиробником із Китаю після Chery, яких у Росії продано понад 221 тис. штук.