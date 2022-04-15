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Китайська компанія Lifan зупинила продажі автівок в РФ

lifan

Китайська компанія Lifan зупинила продаж нових автомобілів на російському ринку, не реалізувавши жодної машини у 2022 році.

Про це повідомляє "Коммерсант".

Як випливає з даних продажів нових легкових автомобілів та малотоннажних вантажних автомобілів Асоціації європейського бізнесу (АЕБ), у січні-березні 2022 року обсяг продажів автомобілів Lifan склав нуль екземплярів.

Зазначається, що вказаний на офіційному сайті марки телефон "гарячої лінії" не відповідає, а дилери, підтвердили відсутність автомобілів Lifan у наявності та в найближчих поставках.

В РФ наразі понад 154 тис. автомобілів Lifan. Марка є другим за популярністю автовиробником із Китаю після Chery, яких у Росії продано понад 221 тис. штук.

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Патриоты россии , зачем вам эти иномарки? пересаживайтесь на свои Жигули . Хотя и Жигули вы у итальянцев спи@дили..
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15.04.2022 15:34 Відповісти

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