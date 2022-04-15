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збитки (1098) Енергоатом (1175)

"Енергоатом" оцінив збитки за час війни у 35 мільярдів

енергоатом

На тлі повномасштабної війни в Україні прямі і непрямі збитки НАЕК "Енергоатом" становлять близько 35 млрд.

Про це повідомив виконувач обов'язків президента компанії Петро Котін, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми постійно це рахуємо і додаємо. За перші тижні ми мали приблизно 16 млрд грн прямих і непрямих збитків. Зараз вони досягають вже приблизно 35 млрд грн. Це і з врахуванням неплатежів", – зазначив він в інтерв’ю агентству.

Також Котін зазначив, що наразі розглядається можливість фінансового вливання в ринок для того, щоб забезпечити його грошима.

"Так, є брак ліквідності. Але "Енергоатом" потужна компанія, і ми справимося, якщо будуть нормальні умови роботи на ринку. Коли наша електрика буде оплачуватися, тоді ми виходимо із ситуації самотужки", – додав він. 

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