Київрада звільнила скасувала плату за оренду комунального майна на час війни

Депутати Київради підтримали зміни до рішення "Про деякі питання комплексної підтримки суб’єктів господарювання міста Києва під час воєнного стану", які передбачають звільнення орендарів комунального майна від орендної плати на час воєнного стану.

Про це повідомила заступниця голови Київської міської держадміністрації Марина Хонда, передає пресслужба КМДА.

"Рішення передбачає звільнення від орендної плати всіх орендарів комунального майна в місті Києві на період воєнного стану та один місяць після його закінчення. Це має зменшити фінансове навантаження на малий та середній бізнес Києва, зокрема, тих суб’єктів господарювання, яких торкнулися заборони, пов’язані з воєнним станом", – зазначила вона.

За словами заступниці голови КМДА, реалізація цього рішення матиме позитивний вплив на ринкове середовище, ринок праці, рівень зайнятості населення.