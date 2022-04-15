Через санкції Росія втратить $6 мільярдів виручки від експорту деревини на рік

Через санкції Євросоюзу РФ втратила можливість постачати лісопродукцію на близько $6 млрд на рік.

Про це свідчать дані "Рослісінфорга", передає "Коммерсант".

На країни світу, які запроваджували санкції проти РФ за вторгнення в Україну, припадало 45,8% всього експорту лісопродукції, з яких 75% – на країни Європи. У 2021 році російської лісопродукції було проекспортовано на $17,5 млрд. Ще 9% постачалося на ринок США, який поки не запровадив ембарго на російське дерево.

Під заборону ЄС на імпорт лісопродукції з РФ від 8 квітня потрапили деревина та вироби з неї, деревне вугілля, деревна маса, крафт-папір та деякі види крафт-картону, а також меблі та її частини.

Також ЄС заборонив постачати в Росію деревинні плити, фанеру, папір та картон, а також меламінові та фенольні смоли, поліуретани, які використовуються для виробництва сполучник для деревинно-плитного сегменту та клеєної деревної продукції.

Водночас найважливіший ринок збуту російської продукції лісопереробки – Китай – також може згодом опинитися під впливом обмежувальних заходів, оскільки реалізація продукції, виготовленої з російських пиломатеріалів, у країни ЄС та США може бути припинена.

Оперативно і в повному обсязі перенаправити весь обсяг лісової продукції, що потрапила під заборону, на китайський ринок російським експортерам навряд чи вдасться. По-перше, Китай наразі перебуває під жорсткими карантинними обмеженнями, сектор нерухомості у стагнації, що означає дуже слабкий попит на будівельні матеріали.

По-друге, реалізувати до Китаю нішеву продукцію з вузького сегменту, яка відправлялася до країн ЄС, Британії, США, Австралії, за конкурентними цінами без дисконту та в повному обсязі точно не вдасться.