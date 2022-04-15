БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
1615 відвідувачів онлайн
Новини
8 797 10
Бразилія (68) Світовий банк (568) МВФ (1730) росія (13650)

Росія просить Бразилію допомогти зберегти російський вплив у МВФ та Всесвітньому банку, – Reuters

силуанов

Влада Росії звернулася до Бразилії з проханням про підтримку у раді Міжнародного валютного фонду (МВФ), Світовому банку та групі провідних економік G20, що має допомогти РФ протистояти руйнівним санкціям, запровадженим Заходом після повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це йдеться в листі міністра фінансів Росії Антона Сілуанова міністру економіки Бразилії Паулу Гедесу, повідомляє Reuters з посиланням на текст документа.

Зокрема, Сілуанов просить Бразилію надати "підтримку для запобіганню політичним звинуваченням і спробам дискримінації в міжнародних фінансових установах і багатосторонніх форумах".

"За лаштунками ведеться робота в МВФ і Світовому банку, щоб обмежити або навіть виключити Росію з процесу прийняття рішень", – написав Сілуанов, не уточнивши подробиць.

Лист, у якому не згадується про війну в Україні, був датований 30 березня і переданий бразильському міністру послом Росії в Бразиліа в середу.

"Як відомо, Росія переживає складний період економічної та фінансової турбулентності, викликаної санкціями, запровадженими США та їх союзниками", – пише російський міністр.

Читайте також: Друге з найбільших рейтингових агентств анонсувало дефолт Росії

Відповідаючи на запитання про лист, Ерівалдо Гомеш, секретар міністерства економіки Бразилії з міжнародних економічних справ, зазначив, що Бразиліа хоче, щоб Росія залишалася частиною дискусій у багатосторонніх організаціях.

"З точки зору Бразилії... вести відкритий діалог дуже важливо… Наші мости — це міжнародні органи, і наша оцінка полягає в тому, що ці мости потрібно зберегти", – сказав він.

Міністр фінансів США Джанет Єллен заявила минулого тижня, що Сполучені Штати не братимуть участі в жодних зустрічах G20, якщо на них буде присутня Росія.

Міністр закордонних справ Бразилії Карлос Франка заявив, що Бразилія виступає проти виключення Росії з G20, якого прагнуть Сполучені Штати.

Ультраправий президент Бразилії Жаір Болсонару, який відвідав Москву за кілька днів до вторгнення, зберігав нейтральність Бразилії в українській кризі і не засудив вторгнення, викликавши критику з боку адміністрації Байдена.

Болсонару висловив "солідарність", коли 16 лютого відвідав президента Росії Володимира Путіна в Кремлі приблизно за тиждень до початку вторгнення.

Автор: 
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Топ коментарі
+17
а по мостам потом едут танки
показати весь коментар
15.04.2022 17:01
+16
Слов не хватает 2008 год Грузия надо оставить мосты,2014 Крым надо оставить мосты ,2022 УКРАИНА надо оставить мосты Вы ******** эти ваши мосты ещё больше заохочуют рашку безнаказуемость
показати весь коментар
15.04.2022 16:48
+8
А потім бійці ціною свого життя мінують та підривають їх. Ціна політичного ренегатства та ліплення з себе "миротворця"...
показати весь коментар
15.04.2022 20:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Слов не хватает 2008 год Грузия надо оставить мосты,2014 Крым надо оставить мосты ,2022 УКРАИНА надо оставить мосты Вы ******** эти ваши мосты ещё больше заохочуют рашку безнаказуемость
показати весь коментар
15.04.2022 16:48 Відповісти
а по мостам потом едут танки
показати весь коментар
15.04.2022 17:01 Відповісти
А потім бійці ціною свого життя мінують та підривають їх. Ціна політичного ренегатства та ліплення з себе "миротворця"...
показати весь коментар
15.04.2022 20:20 Відповісти
Буркина Фасо еще попросите. Или Уганду.
показати весь коментар
15.04.2022 18:53 Відповісти
Северную Корею. И потом уже можно со спокойной совестью сливать воду.
показати весь коментар
16.04.2022 09:56 Відповісти
Бразилія така у відповідь - "ну от нашо вони до нас лізуть, нам тепер теж всією Бразилією перед США виправдовуватися, щоб санкціями не вшкварили?"
показати весь коментар
15.04.2022 20:18 Відповісти
Фавелы помогут...
показати весь коментар
16.04.2022 08:00 Відповісти
Ми счітаєм што не всьо так адназначна і нада аставіть гітлєру вазможнасть вєсті діалог!

Про що вести діалог? Про каку в його голові? Про державну стратегію, вибудовану на неіснуючій шизофренічній реальності?
А може, просто кілька десятків скотиняк-політиків не бажають втрачати валізи з кривавими нафтодоларами? І заради цього готові покласти мільйони людей у світі у могилу??
показати весь коментар
16.04.2022 17:11 Відповісти
Рібяткі, які мости! Кому ви тут нах треба! Чим далі, тим веселіше всім вас топити! В болото! До рідних мокшанських жаб!
показати весь коментар
16.04.2022 21:25 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 