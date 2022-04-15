Росія просить Бразилію допомогти зберегти російський вплив у МВФ та Всесвітньому банку, – Reuters

Влада Росії звернулася до Бразилії з проханням про підтримку у раді Міжнародного валютного фонду (МВФ), Світовому банку та групі провідних економік G20, що має допомогти РФ протистояти руйнівним санкціям, запровадженим Заходом після повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це йдеться в листі міністра фінансів Росії Антона Сілуанова міністру економіки Бразилії Паулу Гедесу, повідомляє Reuters з посиланням на текст документа.

Зокрема, Сілуанов просить Бразилію надати "підтримку для запобіганню політичним звинуваченням і спробам дискримінації в міжнародних фінансових установах і багатосторонніх форумах".

"За лаштунками ведеться робота в МВФ і Світовому банку, щоб обмежити або навіть виключити Росію з процесу прийняття рішень", – написав Сілуанов, не уточнивши подробиць.

Лист, у якому не згадується про війну в Україні, був датований 30 березня і переданий бразильському міністру послом Росії в Бразиліа в середу.

"Як відомо, Росія переживає складний період економічної та фінансової турбулентності, викликаної санкціями, запровадженими США та їх союзниками", – пише російський міністр.

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Відповідаючи на запитання про лист, Ерівалдо Гомеш, секретар міністерства економіки Бразилії з міжнародних економічних справ, зазначив, що Бразиліа хоче, щоб Росія залишалася частиною дискусій у багатосторонніх організаціях.

"З точки зору Бразилії... вести відкритий діалог дуже важливо… Наші мости — це міжнародні органи, і наша оцінка полягає в тому, що ці мости потрібно зберегти", – сказав він.

Міністр фінансів США Джанет Єллен заявила минулого тижня, що Сполучені Штати не братимуть участі в жодних зустрічах G20, якщо на них буде присутня Росія.

Міністр закордонних справ Бразилії Карлос Франка заявив, що Бразилія виступає проти виключення Росії з G20, якого прагнуть Сполучені Штати.

Ультраправий президент Бразилії Жаір Болсонару, який відвідав Москву за кілька днів до вторгнення, зберігав нейтральність Бразилії в українській кризі і не засудив вторгнення, викликавши критику з боку адміністрації Байдена.

Болсонару висловив "солідарність", коли 16 лютого відвідав президента Росії Володимира Путіна в Кремлі приблизно за тиждень до початку вторгнення.