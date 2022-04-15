Найбільший український виробник цукру не виплачуватиме дивіденди попри зростання прибутку

Агропромислова група "Астарта", найбільший виробник цукру в Україні, не планує виплачувати дивіденди у нинішньому році і планує залишити нерозподіленими 94,1 млн євро прибутку, отриманого за підсумками роботи у 2021 році.

Про це свідчить порядок денний щорічних зборів акціонерів компанії, оприлюднений на Варшавській фондовій біржі, повідомляє Інтерфакс-Укераїна.

"Астарта" також пропонує продовжувати реалізацію програми зворотного викупу членами ради директорів до 12,5 млн акцій (50% від обігу) за максимальною ціною 125 польських злотих за 1 штуку.

Крім того, акціонери на зборах планують надати раді директорів право протягом одного року випускати акції та надавати опціони у розмірі не більше 10% від статутного капіталу "Астарти".

Учасникам зборів також буде запропоновано доручити раді директорів обрати компанію-аудитора для перевірки фінзвітності компанії за 2022 рік, а також затвердити виконавчого директора ТОВ "Астарта-Київ" Валерія Соколенка тимчасово керуючим агрохолдингом у випадках, коли всі члени ради директорів відсутні або не можуть виконувати своїх функцій.

Як повідомлялося, найбільший український виробник цукру – агрохолдинг "Астарта" – за підсумками 2021 року отримав 122,5 млн євро чистого прибутку, що у 14 разів більше, порівняно з 2020 роком.

"Астарта" – вертикально інтегрований агропромисловий холдинг, який провадить діяльність у восьми областях України. До його складу входять шість цукрових заводів, агрогосподарства із земельним банком 220 тис. га та молочні ферми з 22 тис. голів ВРХ, маслоекстракційний завод у Глобиному (Полтавська обл.), сім елеваторів та біогазовий комплекс.