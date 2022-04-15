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Білорусь (1566) добрива (187) Бюро економічної безпеки (365)

На Чернігівщині виявили білоруські міндобрива на 10 мільйонів

вагон

Співробітники Бюро економічної безпеки на території Чернігівської області виявили 6 вагонів з добривами, які належать компаніям з Білорусі.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Встановлено, що компанія постачальник з Білорусі, відправила понад 380 тонн азотно-фосфорних калійних добривами в Україну на адресу одного з товариств з іноземними інвестиціями. Як виявилося, засновником підприємства отримувача є також білоруське ВАТ із 100% часткою власності.

Для подальшого відчуження майна для потреб держави під час воєнного стану, правоохоронці спільно з залізничниками передали інформацію на вилучення вагонів з мінеральними добривами, до обласної ВЦА.

Орієнтовна вартість добрив складає понад 10 млн грн.

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15.04.2022 12:57 Відповісти

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