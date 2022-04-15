"Газпром" знову зменшив заявку на транзит газу через Україну

"Газпром" зменшив заявку на транзит газу через Україну до 71,6 млн кубометрів на 15 квітня, тоді як напередодні вона становила 81,1 млн куб. м.

Про це повідомив офіційний представник російської компанії Сергій Купріянов, передає Інтерфакс-Україна.

Газопровід "Ямал-Європа" на ділянці між Німеччиною й Польщею з 7 квітня безперервно працює у реверсному режимі. У п'ятницю реверсний потік газу з Німеччини в Польщу зріс до 0,5 млн куб. м за годину, свідчать дані газотранспортного оператора Gascade. Вилучення додаткових обсягів газу з головних європейських хабів замість прямого імпорту є ще одним доданком до поточних високих цін на газ у ЄС.

Як повідомлялося, раніше "Газпром" зменшив номінацію на прокачування російського газу до Європи через Україну на 13 квітня до 66,3 млн кубометрів, хоча заявка на транзит попереднього дня, 12 квітня, становила 74,6 млн куб. м, хоча законтрактовані потужності дозволяють прокачувати близько 109 млн кубометрів.