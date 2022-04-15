Білорусь підвищує ціну на цукор через його масове вивезення в Росію

Білоруські виробники цукру підвищать рівень відпускної ціни, який зберігався з 2016 року, щоб запобігти вивезенню продукції в РФ.

Про це повідомили в білоруському концерні "Білдержхарчпром", передає Інтерфакс-Україна.



"Нинішня зміна відпускної ціни – превентивний захід з урахуванням кон'юнктури ринку, що склалася. На тлі дворазового цінового розриву з Російською Федерацією експерти прогнозують можливість масового вивезення цукру за межі Білорусі", – йдеться в повідомленні.



Зазначається, що основне завдання концерну – забезпечити продуктами харчування, насамперед, внутрішній ринок.

"Сьогодні ми відзначаємо значне зростання попиту на цукор: якщо у січні-березні 2021 року на душу населення продавалося 1-1,5 пачки цукру на місяць, то у березні цього року на одну особу з полиць магазину йшло близько вже 3 кг цукру. І це ми беремо до уваги не лише доросле населення, а й дітей раннього віку", – зазначив голова концерну Олег Жидков.



"Зрозуміло, що одна людина не може споживати цукор у таких обсягах. Тому сьогодні ми змушені вживати заходів для захисту внутрішнього ринку та підвищити відпускну вартість продукції на 60 копійок за 1 кг", – сказав він.



У Білорусі працює чотири цукрові підприємства: Скидельський цукровий комбінат, Слуцький цукрорафінадний комбінат, Городейський цукровий комбінат, Жабинківський цукровий завод. Сумарне добове виробництво складає близько 4,8 тис. тонн.