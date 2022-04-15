Шість країн оголосили поштову блокаду РФ та Білорусі

Пошти світу припиняють співпрацю з РФ та Білоруссю на підтримку України, українців та "Укрпошти".

Про це повідомляє пресслужба української компанії.

Зазначається, що пошти Польщі, Швеції, Данії, Фінляндії та Австралії вже подали відповідні документи до Всесвітнього поштового союзу про припинення доставки відправлень до та з Росії і Білорусі. До поштової блокади країн-агресорів приєдналася також Латвійська Пошта, яка в березні припинила поштові грошові перекази до та з РФ і Білорусі.

"Сподіваюся, решта пошт також незабаром приєднаються до нашої шестірки і перестануть доставляти відправлення в росію та білорусь. Це важливо, оскільки з введенням санкцій та виходом компаній з ринку Росії пошта стала каналом ввозу підсанкційних товарів. Тому дуже важливо, щоб поштові оператори підтримали дії своїх країн щодо подавлення агресії росії та перестали доставляти відправлення в Росію і Білорусь", – прокоментував генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

Нагадаємо, "Укрпошта" припинила доставку до/з Росії та Білорусі з 25 лютого. Всі посилки, які на той момент вже надійшли до "Укрпошти", були відправлені назад адресатам. Наразі здійснити поштове відправлення або грошовий переказ в Росію чи Білорусь з відділень "Укрпошти" неможливо.