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Білорусь (1566) пошта (220) росія (13650) Укрпошта (773)

Шість країн оголосили поштову блокаду РФ та Білорусі

марка

Пошти світу припиняють співпрацю з РФ та Білоруссю на підтримку України, українців та "Укрпошти".

Про це повідомляє пресслужба української компанії.

Зазначається, що пошти Польщі, Швеції, Данії, Фінляндії та Австралії вже подали відповідні документи до Всесвітнього поштового союзу про припинення доставки відправлень до та з Росії і Білорусі. До поштової блокади країн-агресорів приєдналася також Латвійська Пошта, яка в березні припинила поштові грошові перекази до та з РФ і Білорусі.

"Сподіваюся, решта пошт також незабаром приєднаються до нашої шестірки і перестануть доставляти відправлення в росію та білорусь. Це важливо, оскільки з введенням санкцій та виходом компаній з ринку Росії пошта стала каналом ввозу підсанкційних товарів. Тому дуже важливо, щоб поштові оператори підтримали дії своїх країн щодо подавлення агресії росії та перестали доставляти відправлення в Росію і Білорусь", – прокоментував генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

Нагадаємо, "Укрпошта" припинила доставку до/з Росії та Білорусі з 25 лютого. Всі посилки, які на той момент вже надійшли до "Укрпошти", були відправлені назад адресатам. Наразі здійснити поштове відправлення або грошовий переказ в Росію чи Білорусь з відділень "Укрпошти" неможливо.

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Треба припинити відкривати візи для поїздок всім кацапам і бульбашам, хай сидять домам і не рипаються, а тільки тупляться в телеки.
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15.04.2022 23:25 Відповісти
просто пречудово - рашисти і лукашисти відчують додатковий дискомфорт від дії своїх правителів. Не забуваймо: вода - камінь точить.
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17.04.2022 02:03 Відповісти
Топите кацапов и бульбашей. Пусть сидят в собственном дерме и радостно булькают про своё величие. Им нет места в цивилизованном мире
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17.04.2022 20:50 Відповісти

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