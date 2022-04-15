На спецрахунку Нацбанку для потреб військових залишилося 125 мільйонів

Станом на 15 квітня залишок коштів на спецрахунку, який Національний банк відкрив для підтримки Збройних Сил України, становить понад 125 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Загалом Національний банк вже перерахував на потреби військових понад 14,96 млрд грн, зокрема:

на потреби Національної гвардії України – всього 950 млн грн;

на потреби Національної поліції України – всього 1,65 млрд грн;

на потреби Міністерства оборони України – всього 11,3 млрд грн;

на потреби Державної прикордонної служби – всього 980,2 млн грн.

Усього з дня відкриття спецрахунку на нього було перераховано майже 15,1 млрд грн в еквіваленті. Зокрема понад 4,7 млрд грн у еквіваленті надійшло з-за кордону у іноземній валюті.

Кошти надходили як від громадян та підприємств в Україні, так і від міжнародної спільноти, зокрема зі США, Великобританії, Канади, Німеччини, Швеції, Польщі, Норвегії, Фінляндії, Франції, Австралії, Чехії та ще багатьох країн світу.

Нагадаємо, що для допомоги українській армії перерахувати кошти можна як за реквізитами, так і за допомогою платіжної картки.

Водночас залишок коштів на рахунку Міністерства соціальної політики, який Нацбанк відкрив для гуманітарних цілей, становить більше 293 млн грн. Зокрема близько половини коштів надійшло з-за кордону у іноземній валюті.

Крім того, Міністерство соціальної політики України, що є отримувачем та розпорядником коштів, які надходять на цей рахунок, вже перерахувало з нього понад 172 млн грн з метою надання гуманітарної допомоги постраждалим від збройної агресії РФ.

Нагадаємо, що для допомоги громадянам, які потерпають від війни, перерахувати кошти можна як за реквізитами, так і за допомогою платіжної картки.